На Солнце произошла мощнейшая вспышка

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка Х1.3 класса

На Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка. Ее мощность достигла самого высокого класса Х1.3, передает ТАСС со ссылкой на Центр наблюдения за солнечной активностью.

По наблюдениям ученых, вспышки подобной силы не наблюдалось последний месяц. Она произошла в первом часу ночи по Москве и длилась 16 минут. Вспышка такой мощности может спровоцировать на Земле магнитные бури, предупреждают специалисты.

Мощность предыдущей крупной вспышки соответствовала классу M6.8. Она произошла 15 июня и затянулась на 18 минут.

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