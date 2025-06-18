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13:26, 18 июня 2025Экономика

На Солнце произошла мощнейшая вспышка

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка Х1.3 класса
Виктория Клабукова
СюжетВспышки на солнце:

Изображение: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom

На Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка. Ее мощность достигла самого высокого класса Х1.3, передает ТАСС со ссылкой на Центр наблюдения за солнечной активностью.

По наблюдениям ученых, вспышки подобной силы не наблюдалось последний месяц. Она произошла в первом часу ночи по Москве и длилась 16 минут. Вспышка такой мощности может спровоцировать на Земле магнитные бури, предупреждают специалисты.

Мощность предыдущей крупной вспышки соответствовала классу M6.8. Она произошла 15 июня и затянулась на 18 минут.

Ранее россиянам дали необычный совет по борьбе с магнитными бурями. Метеозависимость, по мнению экспертов, можно укротить с помощью ярких обоев. Такая расцветка поможет бороться с депрессивным состоянием и дефицитом солнца. В то же время врач и телеведущий Александр Мясников полагает, что лучше справляется с метеозависимостью правильное потребление информации. Оградив себя от новостей о магнитных бурях, можно избавиться от ипохондрии.

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