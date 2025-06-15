Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце

Лаборатория РАН: На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка

На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

По данным ученых, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям.

«Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету», — указали они.

4 июня закончилась, магнитная буря, длившаяся почти 70 часов. Череда магнитных бурь началась 28 мая. Магнитная буря усилилась в ночь на 3 июня. По данным ученых, колебания магнитосферы стали увеличиваться в три часа ночи и достигли уровня G2 и G3, что соответствует буре средней и большой силы.