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23:10, 15 июня 2025Наука и техника

Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце

Лаборатория РАН: На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rajiv Bajaj / Unsplash

На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

По данным ученых, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям.

«Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету», — указали они.

4 июня закончилась, магнитная буря, длившаяся почти 70 часов. Череда магнитных бурь началась 28 мая. Магнитная буря усилилась в ночь на 3 июня. По данным ученых, колебания магнитосферы стали увеличиваться в три часа ночи и достигли уровня G2 и G3, что соответствует буре средней и большой силы.

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