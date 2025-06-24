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21:06, 24 июня 2025Из жизни

Марокканец выдал себя на свидании за мускулистого итальянца и попал на суд

Бельгийка подала в суд на мужчину, изображавшего красивого итальянца на свидании
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom  

В Бельгии суд оправдал 50-летнего предпринимателя-марокканца, который познакомился с женщиной в приложении для свиданий под чужим именем. Об этом сообщает Hespress English.

В приложении для знакомств у мужчины были снимки красивого мускулистого итальянца по имени Бен. Там с ним познакомилась 47-летняя жительница Брюсселя. Они договорились о свидании вслепую — женщина согласилась на эротическую сессию по мотивам фильма «50 оттенков серого» и перед встречей надела повязку на глаза.

Во время секса бельгийка заподозрила неладное, сняла повязку и обнаружила, что ее партнер, выдававший себя за атлетичного итальянца, на самом деле мужчина марокканского происхождения с лишним весом. Несмотря на вскрывшийся обман, женщина выпила с мужчиной вина, после чего они разошлись. Позже женщина подала в полицию заявление об изнасиловании и обратилась в суд, утверждая, что дала согласие лишь потому, что изображавший красавца партнер обманул ее. Ее адвокат Кристин Мюш настаивала, что ложь о внешности и личности аннулирует добровольность секса.

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Однако апелляционный суд Антверпена отклонил иск, постановив, что женщина изначально согласилась на секс с незнакомцем в повязке для глаз. Адвокат мужчины Санн Де Клерк заявила, что фальшивый профиль — не уголовное преступление.

Ранее жительница США рассказала, что родилась интерсекс-человеком. Она говрит о своей особенности на свиданиях, только если речь заходит о детях.

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