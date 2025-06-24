Медведь и медведица сбежали из вольера и съели недельный запас меда за час

В Великобритании два медведя сбежали из вольера и съели запас меда на складе

В Великобритании два молодых медведя сбежали из вольера в парке дикой природы в графстве Девон и разорили склад с продуктами. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел в понедельник, 23 июня, в парке Wildwood Trust рядом с городом Оттери-Сент-Мэри. Как рассказали смотрители, четырехлетние медведь и медведица, Миш и Люси, сумели вырваться из вольера и сразу же направились к складу с продуктами.

Они проникли в помещение, съели недельный запас меда и другую еду. В администрации Wildwood Trust заявили, что молодые медведи пробыли на свободе не более часа, а их выходка не представляла опасности для посетителей. Тем не менее всех приехавших в парк дикой природы временно эвакуировали в безопасное место.

Смотрители парка вернули Миша и Люси в вольер без происшествий. В данный момент администрация парка выясняет, как медведям удалось сбежать.

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