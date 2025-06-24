Москвичам пообещали рекордно низкое атмосферное давление

Синоптик Позднякова: 26 июня атмосферное давление в Москве рекордно упадет

Москва в ближайшее время поставит очередной метеорекорд. Об этом в своем Telegram-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, в четверг, 26 июня, столица окажется под действием глубокого циклона. Атмосферное давление в этот день достигнет минимума за последние 30 лет, показатель составит 734 миллиметра ртутного столба (978,7 гектопаскаля). В последний раз подобные значения фиксировались в 1993 году, тогда давление понизилось до 974,9 гектопаскаля.

Ранее россиянам рассказали, как избежать плохого самочувствия во время перепадов атмосферного давления. Лучшими способами побороть метеозависимость называют стабильную физическую активность и соблюдение режима сна. Также не стоит забывать о пользе здорового питания: к примеру, гипертоникам стоит ограничить потребление жидкости и соленой пищи. Свою эффективность доказали в том числе контрастный душ и теплые ванны для ног.