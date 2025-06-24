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15:39, 24 июня 2025Экономика

Мусор научились превращать в лекарство

NatChem: Разработана технология превращения пластика в парацетамол
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kolosov / Shutterstock / Fotodom

Шотландские ученые из Эдинбургского университета разработали новую технологию переработки пластиковых отходов в лекарственные препараты — из мусора получают активный ингредиент парацетамола (терефталевую кислоту). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Chemistry (NatChem).

Компонент производится с помощью генетически модифицированной кишечной палочки (E. coli). При этом ученые в разработке использовали процесс ферментации, аналогичный тому, который применяется при варке пива — он проходит практически при комнатной температуре.

Технология подойдет для переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ) — пластика, используемого в бутылках и упаковке.

Ранее индийские инженеры разработали первый в Азии гоночный автомобиль из мусора. Гоночный электрокар получил название Recover-E. Машину собрали из старых смартфонов и ноутбуков.

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