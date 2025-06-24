Мужчина повторял один и тот же ритуал перед сном и столкнулся с психическими проблемами

Пользователь Reddit с ником 2718frenchcarrotts рассказал о том, как его привычка каждый день засыпать под один и тот же мюзикл обернулась для него проблемами с психическим здоровьем. Кроме того, это изменило его сновидения.

«Я слушаю мюзикл Next to Normal по кругу, когда засыпаю. Он продолжает играть всю ночь. Кто не знает, это произведение затрагивает проблемы психического здоровья и скорби. Так вот, я думаю, что из-за этой привычки пострадало мое психическое здоровье, потому что я начал видеть больше сновидений с мрачным подтекстом или тех, что затрагивают тему ухода из жизни», — признался автор.

Мужчина отметил, что теперь ему часто снятся сны, связанные с сюжетом мюзикла, а также те, в которых он проходит прослушивание для участия в нем или просто смотрит его. Автор добавил, что теперь не может засыпать без знакомой музыки.

Ранее испытывавшие проблемы с засыпанием люди раскрыли необычные способы погрузиться в сон. Пользователи Reddit рассказали, что быстрее заснуть можно, если притвориться воздушным шаром, представить, что строишь дом, и принять позу скелета.