На афере со страховыми полисами россиян мошенники заполучили более 50 миллионов рублей

В Москве полиция задержала участников аферы со страховыми полисами на 50 млн

В Москве полиция задержала семерых участников аферы со страховыми полисами более чем на 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантам предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ. Шестерым из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, одному — в виде домашнего ареста.

По версии следствия, злоумышленники задействовали в криминальной схеме частные стоматологии в трех российских регионах. Незаконно используя персональные данные граждан, в том числе уникальные номера страховых полисов, фигуранты оформляли учетные медицинские карты. В них с 2021 года вносилась заведомо ложная информация о якобы оказанной стоматологической помощи. Потом данные предоставлялись в Фонд обязательного медицинского страхования, который компенсировал эти траты. В результате ущерб от действий аферистов превысил 50 миллионов рублей.

Ранее Роскачество рассказало о новой схеме оформления микрозаймов на россиян. По данным организации, мошенники звонят россиянам под видом курьеров и просят назвать код из СМС, который нужен якобы для получения посылки.

