На ПМЭФ предсказали будущее российской онлайн-торговли

АКИТ: Рынок онлайн-торговли в России может вырасти до 12 триллионов рублей

В 2025 году российский рынок онлайн-торговли может вырасти на 30 процентов, если сравнивать с 2024 годом, и дойти до 12 триллионов рублей. Такой прогноз в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, несырьевой экспорт, идущий через российские цифровые платформы, имеет шансы достигнуть к концу года около 700-800 миллиардов рублей. Как подчеркнул Соколов, результаты работы с другими государствами дают серьезные основания ждать реализации таких прогнозов.

В конце ноября прошлого года АКИТ сообщила, что за три квартала жители РФ потратили на товары из-за границы почти 190 миллиардов рублей, или на 62 процента больше, чем за год до этого.

Есть прогнозы, что примерно через пять лет российский рынок электронной коммерции дорастет до 32-35 триллионов рублей. С 2019 года по 2024 год он уже увеличился в 7,5 раза.