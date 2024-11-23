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10:06, 23 ноября 2024Экономика

Россияне сильно увеличили траты на товары из-за рубежа

«Ъ»: объемы трансграничной торговли растут за счет ушедших из России брендов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Natee Meepian / Shutterstock / Fotodom

Покупатели из России потратили на товары из-за рубежа почти 190 миллиардов рублей за три квартала, что на 62 процента больше, чем годом ранее. О росте трансграничной торговли сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Отмечается, что рост оборотов, показатели которых в 2021 году составляли 317 миллиардов рублей, сложно прогнозировать ввиду проблем с логистикой и снижения в пять раз порога беспошлинного ввоза на территорию России товаров из наиболее дорогих категорий.

Как сообщила изданию старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько, ситуация с трансграничной торговлей начала выправляться по сравнению с 2022 годом в 2023 году в связи с тем, что покупатели стали самостоятельно приобретать продукцию на зарубежных интернет-площадках.

Ранее стало известно, что ПСБ запустил инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса. Механизм поддержат российских участников ВЭД и их партнеров в условиях антироссийского санкционного давления.

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