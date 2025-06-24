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06:48, 24 июня 2025Мир

На Западе объяснили причину атаки Ирана со стороны Израиля

WP: Израиль решил атаковать Иран из-за шанса нанести ущерб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Решение израильской стороны об ударе по иранской территории вызвано не разведданными, которые подтверждали бы работу Тегерана над ядерным оружием. Дело в возможности нанести «серьезный ущерб ослабленному Ирану», пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

«Израиль ухватился за, как ему показалось, уникальную возможность осуществить разрабатываемые месяцами и годами планы нанести серьезный ущерб ослабленному Ирану», — указали журналисты.

При этом, как заявили изданию собеседники, решение об ударе по Ирану было принято еще в марте 2025 года.

Ранее глава США Дональд Трамп в соцсетях указал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

При этом позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения с Израилем.

Также СМИ писали о том, что в ночь с 23 на 24 июня Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами.

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