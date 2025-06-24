На Западе заявили о последствиях атак Ирана по авиабазе США в Катаре

Reuters: Удары Ирана по авиабазе США в Катаре играют на руку Израилю

Иранские атаки по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре играют на руку Израилю. Удары отразятся на отношениях Тегерана со странами Персидского залива, пишет Reuters, ссылаясь на свой источник.

«Атака Ирана на авиабазу Аль-Удейд в Катаре отразится на попытках выстраивания отношений между арабскими государствами Персидского залива и Ираном», — отметил собеседник агентства.

Как рассказал чиновник, действия Ирана играют на руку Израилю, который хочет посеять раздор.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия готова всячески поддержать Катар в его ответе на удары Ирана. Помимо этого, в МИД королевства назвали действия Тегерана неприемлемыми, они не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.

23 июня иранская сторона выпустила не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы».