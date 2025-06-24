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09:01, 24 июня 2025Наука и техника

Найден способ побороть самую опасную форму рака кожи

Cancer: Раковые клетки меланомы сильно зависят от работы митохондрий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pichi Chuang / Reuters

Ученые из Лундского университета обнаружили слабое место у самой агрессивной формы рака кожи — меланомы. Как сообщает журнал Cancer, раковые клетки этого типа сильно зависят от работы митохондрий — органелл, которые вырабатывают энергию для клетки. Именно это и делает их уязвимыми.

Анализ более 150 образцов показал: у злокачественных клеток меланомы чрезмерно активны два митохондриальных процесса --синтез белков и производство энергии. Исследователи выяснили, что если заблокировать эти процессы с помощью уже существующих препаратов (например, некоторых антибиотиков и ингибиторов метаболизма), опухолевые клетки погибают. Здоровые клетки при этом практически не страдают.

По словам автора работы Жеованиса Гиля, такая стратегия может усилить стандартную терапию и предотвратить возврат опухоли. А специальные «метки» в митохондриях помогут врачам заранее определить, кому подойдёт именно такое лечение.

Ранее ученые обнаружили, что некоторые опухоли толстой кишки становятся устойчивыми к химиотерапии из-за мутации в гене XPO1. Новый препарат селинексор помогает заблокировать этот ген и значительно повысить эффективность лечения.

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