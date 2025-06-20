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14:33, 20 июня 2025Наука и техника

Найдена новая стратегия для лечения колоректального рака

Cancer Research: Сочетание селинексора и иринотекана эффективно в борьбе с раком
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Summit Art Creations / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Майами открыли перспективный способ борьбы с колоректальным раком, о чем сообщили в журнале Cancer Research. Исследование показало, что препарат селинексор в сочетании с химиотерапевтическим лекарством иринотеканом значительно сокращает опухоли в доклинических моделях.

Ученые изучали мутацию в гене XPO1, играющем ключевую роль в клеточном транспорте. Эта мутация делает опухолевые клетки устойчивыми к иринотекану за счет усиления механизмов ремонта ДНК. Однако селинексор, ингибирующий XPO1, эффективно подавляет эти клетки и при совместном применении с иринотеканом усиливает противоопухолевый эффект.

Исследователи отметили, что комбинация препаратов может работать не только при наличии мутации, но и в опухолях с повышенным уровнем XPO1. В дальнейшем команда планирует изучить сочетание селинексора с иммунотерапией и проверить эффективность метода при других типах опухолей, включая рак эндометрия.

Ранее ученые обнаружили, что прием низких доз витамина D значительно повышает эффективность химиотерапии у женщин с раком груди. Исследование показало, что добавка в 2000 МЕ в день способствует исчезновению опухоли у почти половины пациенток, что значительно превосходит результаты группы плацебо.

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