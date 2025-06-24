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14:01, 24 июня 2025Забота о себе

Назван утренний ритуал для поддержания здоровой нервной системы

Психолог Аверьянова: Привычка заправлять постель поможет снизить тревожность
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PH888 / Shutterstock / Fotodom

Простые утренние ритуалы могут положительно сказываться на психике. О пользе привычки заправлять кровать рассказала психолог Василиса Аверьянова, пишет KP.RU.

По ее словам, люди, начинающие день с этого ритуала, умеют лучше сосредотачиваться и реже испытывают стресс.

«Ритуалы и традиции — это то, что держит нашу нервную систему в рамках. Они дают ощущение безопасности, стабильности, контроля над ситуацией. И однозначно помогают сделать жизнь более упорядоченной и снизить уровень стресса и тревоги», — пояснила эксперт.

Она добавила, что данная привычка улучшает самоконтроль и обеспечивает эмоциональную устойчивость. Также, по ее словам, привычка заправлять кровать хорошо сказывается на здоровье пожилых людей, поскольку она влияет на поддержание когнитивных функций и ясность мышления.

Ранее сообщалось о том, что даже простые упражнения с утра помогают разбудить мозг. Советы для борьбы с хронической усталостью и недосыпом дала тренер Алена Аверьянова.

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