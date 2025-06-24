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10:39, 24 июня 2025Мир

Названа главная ошибка Трампа в конфликте с Ираном

Экс-премьер Италии Конте: Трамп совершил историческую ошибку, ударив по Ирану
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: U.S. Air Force / Handout via Reuters

Президент США Дональд Трамп совершил историческую ошибку, решив нанести удары по ядерным объектам Ирана. Такое мнение в интервью газете Repubblica выразил бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Политик назвал действия американского лидера попранием международного права. По его словам, одобрение решения Вашингтона может дать основание «худшим автократиям вооружиться атомными бомбами». При этом Конте отметил, что «ни один здравомыслящий человек не может встать на сторону теократии аятолл».

Экс-премьер также указал, что не осудив нападение США и Израиля на Иран, станет трудно продолжать осуждать действия России на Украине.

Ранее Иран согласился с предложением США вернуться к переговорам по ядерной программе после прекращения огня со стороны Израиля. Отмечается, что для этого президенту США Дональду Трампу пришлось добиться согласия на прекращение огня со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились заключить перемирие, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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