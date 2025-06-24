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07:32, 24 июня 2025Наука и техника

Названа удивительная польза черного кофе

JN: Кофе без сахара и жирных добавок снижает риск смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aleksandar Andreev / Unsplash

Употребление кофе без сахара и жирных добавок может снижать риск преждевременной смерти. Ученые из Тафтского университета выяснили, что 1–2 чашки черного кофе в день связаны со снижением риска смерти от любых причин на 14 процентов. Результаты опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

В исследовании участвовали более 46 000 человек. Оказалось, что положительный эффект сохраняется, если в кофе добавляют совсем немного сахара (менее половины чайной ложки) и сливок (до 1 столовой ложки). Но если напиток становится слишком сладким или жирным — польза пропадает.

Чем больше чашек кофе в день, тем эффект чуть сильнее — но только до трех. Дальше польза не увеличивается. Также исследование не обнаружило связи между потреблением кофе и снижением смертности от рака, а у любителей безкофеинового кофе положительный эффект вообще не выявлен.

Ранее ученые показали, что даже без кофеина кофе может улучшать внимание за счет эффекта плацебо. В эксперименте со студентами напиток без стимулятора вызывал почти те же когнитивные улучшения, что и обычный кофе.

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