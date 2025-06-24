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20:26, 24 июня 2025Забота о себе

Названы худшие способы разорвать отношения

Психолог Нунес призвал не разрывать отношения с помощью мессенджеров
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Флавио Нунес призвал пары расставаться без скандалов. В беседе с изданием Metropoles он назвал худшие способы разорвать отношения.

Как отметил Нунес, при разрыве отношений оба партнера должны почувствовать их завершенность, чтобы начать процесс исцеления от травмы. В связи с этим во время расставания необходимы хотя бы минимальные объяснения и коммуникация, иначе возникнут неконтролируемая тревога и навязчивые мысли, пояснил он.

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Также специалист призвал не врать, даже если это делается для того, чтобы партнер не чувствовал себя плохо. Кроме того, не нужно разрывать отношения в общественном месте и с помощью сообщений в мессенджерах, так как большое значение имеет именно прямое и уважительное общение. В заключение эксперт призвал не давать партнеру ложные надежды на возможное воссоединение, если такое намерение в действительности отсутствует.

Ранее психолог Павел Решетов рассказал, почему внезапно пропадает интерес к партнеру. По его словам, одной из причин может быть несоответствие между ожиданиями и реальностью.

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