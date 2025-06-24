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14:35, 24 июня 2025Силовые структуры

Неадекватное поведение на допросе бросившего о пол ребенка в Шереметьево попало на видео

МВД опубликовало видео с задержанным за нападение на ребенка в Шереметьево
Варвара Митина (редактор)

Неадекватное поведение во время допроса мужчины, который бросил головой об пол чужого ребенка в московском аэропорту Шереметьево, попало на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сначала на видео попал момент, на котором полиция ведет задержанного в специальное помещение. Далее на кадрах видно, как мужчина лежит на постаменте. По требованию силовика он встает, однако не может куда-то деть руки и постоянно водит ими вокруг себя. По кадрам понятно, что мужчина находится в неадекватном состоянии.

Волк сообщила, что у него установлено наркотическое опьянение.

24 июня 31-летний гражданин Белоруссии прилетел из Кабула в аэропорт Шереметьево. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку. Турист схватил мальчика на руки, а затем внезапно кинул на пол. Следователи возбудили уголовное дело.

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