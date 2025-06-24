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21:39, 24 июня 2025Бывший СССР

Обвиненный в шпионаже в Венгрии бывший украинский дипломат собрался уехать в Россию

Украинский экс-дипломат, обвиненный Венгрией в шпионаже, хочет уехать в РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Бывший украинский дипломат, обвиненный Венгрией в шпионаже, собрался уехать в Россию. Об этом сообщило издание Telex.

Как уточнил адвокат экс-дипломата, у того есть российское гражданство. В заявлении на получение вида на жительство он указал только Украину, но лишь потому, что в анкете не было возможности сообщить о втором гражданстве, пояснил юрист.

Он добавил, что судья отменил постановление о депортации, хотя считал пребывание бывшего сотрудника посольства угрозой национальной безопасности Венгрии. По мнению суда, фигуранту следовало с самого начала разрешить добровольно уехать в Россию, добавил защитник.

Экс-дипломата задержали 9 мая в центре Будапешта и обвинили его в шпионаже в пользу Украины. Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий назвал задержание гражданина страны охотой на ведьм. По его словам, властям Венгрии давно пора положить конец «бессмысленной антиукраинской истерии».

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