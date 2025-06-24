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21:50, 24 июня 2025Из жизни

Огромный крокодил растерзал беспечного рыбака на глазах у родных

Daily Star: В ЮАР огромный крокодил растерзал беспечного рыбака в заповеднике
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В ЮАР крокодил растерзал беспечного мужчину, который проигнорировал несколько табличек с предупреждениями об опасности. Об этом пишет Daily Star.

Нападение произошло в заповеднике Бонаманзи, провинция Квазулу-Натал. 56-летний мужчина из города Ричардс-Бей приехал в национальный парк вместе с семьей на выходные, чтобы посмотреть на диких животных и порыбачить. Как рассказали очевидцы, мужчина решил ловить рыбу в той части реки, где стояли многочисленные таблички с призывами не приближаться к воде.

Африканец проигнорировал предупреждения и забросил удочку с берега. Через некоторое время из воды выскочил огромный крокодил, схватил рыбака поперек туловища и потащил на глубину. Мужчина отбивался изо всех сил и даже успел схватиться за трос со спасательным кругом, брошенный с берега. Однако в итоге рептилия утащила его в воду. Это произошло на глазах у нескольких очевидцев и родных мужчины.

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«Это было просто ужасно. Все было тихо и спокойно, а в следующий момент раздались крики и начался настоящий хаос. Трехметровый крокодил тащил в реку мужчину, который отчаянно отбивался. Крокодил держал его в пасти и бил о воду, отступая назад», — рассказал свидетель.

В администрации парка выразили соболезнования родным мужчины и заявили, что не будут разглашать иных подробностей происшествия из уважения к ним.

Ранее сообщалось, что в Мозамбике молодой футболист стал жертвой крокодила во время тренировки. Рептилия набросилась на юношу, когда он остановился у воды после пробежки.

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