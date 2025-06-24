Облачное хранилище Microsoft назвали черной дырой

Пользователь Reddit потерял все свои фото из-за облачного сервиса Microsoft

Пользователь облачного хранилища Microsoft OneDrive потерял доступ к 30-летнему фотоархиву из-за правил сервиса. На это обратило внимание издание Windows Central.

На Reddit стал популярен пост пользователя deus03690, который за неделю собрал почти 3 тысячи лайков. В нем он рассказал, что перед переездом загрузил в сервис OneDrive весь свой архив фотографий за 30 лет, не создал резервную копию, а потом не смог получить к файлам доступ — Microsoft заблокировала его.

Пользователь признался, что 18 раз отправлял апелляцию на блокировку, но каждый раз получал автоматически сгенерированный ответ о нарушении правил OneDrive. Облачный сервис Microsoft посетитель Reddit назвал «кафкианской черной дырой корпоративной халатности».

На проблему отреагировали специалисты Windows Central. По их словам, причина блокировки не ясна, но есть вероятность, что Microsoft поможет вернуть deus03690 доступ к своему архиву. При этом они заметили, что переносить все ценные документы в облачное хранилище без копии на физическом диске неправильно: «Можно даже сохранить их на внешнем диске для надежности: даже самые дешевые USB-флешки будут хорошей идеей».

В середине июня корпорация Microsoft сократила возможные сроки восстановления Windows 11. Если раньше у пользователей было 90 дней на восстановление данных в своей ОС, то после обновления — 60 дней.