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13:58, 24 июня 2025Россия

Описана реакция бойцов СВО на слова Путина о ноге русского солдата

Коц сообщил, что бойцы СВО живо отреагировали на слова Путина о ноге солдата
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПМЭФ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Военнослужащие Российской армии вы зоне специальной военной операции (СВО) живо отреагировали на выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

В частности, журналист описал реакцию бойцов на заявление Путина о ноге русского солдата. «Вот как хорошо сказал! Там, где ступает нога русского солдата, — то наше!» — привел Коц слова военного из Тувы.

Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ 20 июня. Глава государства затронул темы инфляции в России, уровня бедности и спецоперации. Говоря об Украине, он рассказал «старинное правило»: «там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

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