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16:50, 24 июня 2025Экономика

Оценено влияние отмены льготной ипотеки на строительную отрасль

Объем одновременно возводимого жилья после отмены льготной ипотеки вырос
Мария Черкасова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Объем одновременно возводимого жилья после отмены льготной ипотеки вырос, однако новые стройки стали начинать реже. Об этом сообщает РБК.

С момента отмены общей льготной ипотеки запуски новых проектов в России снизились на 18,8 процента за 11 месяцев, до 2,7 миллиона квадратных метров в мае 2025 года. Причиной такой стабильности стала высокая активность застройщиков в первом полугодии 2024 года, когда было возведено на 14 процентов больше новостроек, по данным «Дом.РФ». Ввод жилья при этом снизился.

Ранее риелтор Юлия Дольная заявила, что россияне не могут потянуть ипотеку при нынешних процентных ставках. По ее словам, мало кто может позволить себе выплачивать по 300-400 тысяч рублей в месяц. Если же кредит все-таки оказался заемщикам по плечам, то по прошествии лет переплата за него достигнет заоблачных значений.

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