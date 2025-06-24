Ozon не смог взыскать миллиарды рублей с девелопера сгоревшего склада

Суд отказал Ozon в иске на 4,5 миллиарда рублей к девелоперу сгоревшего склада

Арбитражный суд Московской области отклонил иск компании «Интернет решения» (юридическое лицо российского маркетплейса Ozon) к девелоперу «Ориентир Запад-1» на общую сумму в 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал Sostav.ru.

Поводом для начала судебного разбирательства послужил ущерб, который маркетплейс понес в результате пожара на складе в подмосковном городе Истра. Один из блоков логистического помещения полностью сгорел в начале августа 2022 года, а другая его часть была сильно повреждена. Склад был застрахован на общую сумму в шесть миллиардов рублей. Разбирательство по этому делу проводилось в закрытом режиме, причина отказа в иске не раскрывается.

Изначально сумма иска юрлица маркетплейса к девелоперу сгоревшего склада составляла около 5,5 миллиарда рублей при совокупной оценке ущерба в 10,8 миллиарда. Однако впоследствии сумму требований снизили на миллиард. На время разбирательства имущество компании «Ориентир Запад-1», отвечавшей за состояние противопожарных систем на частично выгоревшем складе, было арестовано, но уже в марте обеспечительные меры были сняты без объяснения причин. Представители сторон также не стали комментировать результаты судебного дела.

Ранее сам девелопер пытался взыскать с Ozon 3,7 миллиарда рублей на восстановление разрушенного склада, однако также столкнулся с отказом. Решение тогда объяснили отсутствием достаточных доказательств вины арендодателя в нарушении правил пожарной безопасности в период эксплуатации. Дальнейшие перспективы этого дела после судебного отказа Ozon в компенсации за понесенный ущерб остаются неизвестны.