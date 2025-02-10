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19:00, 10 февраля 2025Экономика

Ozon подал иск к владельцу своего сгоревшего склада на миллиарды рублей

Shopper's: Ozon потребовал от «Ориентир Запад-1» более 5,49 млрд рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Маркетплейс Ozon подал в Арбитражный суд Московской области иск к владельцу своего сгоревшего склада. Об этом сообщает Shopper's.

Компания «Интернет решения» (юридическое лицо маркетплейса) потребовала от ООО «Ориентир Запад-1» (входит в девелоперскую группу «Ориентир»), которое управляло складом в Истре, сгоревшем летом 2022 года, 5,49 миллиарда рублей.

Согласно картотеке арбитражных дел, Ozon подавал иск дважды — 5 февраля и 6 февраля. В первый раз маркетплейс просил об отсрочке уплаты пошлины в 10 миллионов рублей, но ему было отказано.

По словам источника РБК, Ozon пытается компенсировать часть убытков, которую не покрыла страховка (их оценили в 10,8 миллиарда рублей). «Ингосстрах» уже выплатил компании 6,44 миллиарда рублей.

Склад в деревне Петровское возле Новорижского шоссе сгорел 3 августа, в качестве единственной версии пожара рассматривается поджог. По словам одного из сотрудников склада, огонь уничтожил «миллионы тонн товара». В Ozon пообещали, что сотрудничающие с ретейлером продавцы и покупатели получат компенсации за утраченные товары.

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