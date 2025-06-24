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11:48, 24 июня 2025Бывший СССР

Пашинян объявил о готовности плана национализации компании Карапетяна

Пашинян: План национализации компании миллиардера Карапетяна в Армении готов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

План национализации компании ЗАО «Электрические сети Армении» российского бизнесмена, миллиардера Самвела Карапетяна в Армении готов. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«План национализации ЗАО «Электрические сети Армении» готов. Скоро мы перейдем к практической фазе», — написал глава армянского кабмина.

Пашинян уточнил, что все процессы будут проходить в соответствии с законами Республики Армения.

Дело Самвела Карапетяна начало обостряться после его поста о том, что он собирается вмешаться в публичный конфликт Пашиняна и Армянской апостольской церкви «по-своему». Премьер Армении же обвинил бизнесмена с гражданствами Армении и России во вмешательстве во внутренние дела республики.

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