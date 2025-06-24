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11:39, 24 июня 2025Силовые структуры

Подросток изнасиловал ребенка в российском детском лагере

Под Тулой 14-летний подросток изнасиловал 11-летнего ребенка в детском лагере
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Под Тулой 14-летний подросток изнасиловал 11-летнего ребенка в детском лагере. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Правоохранители пока не избрали ему меру пресечения.

По словам источника, оба мальчика не состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и не были ранее судимыми.

Ранее сообщалось, что на Алтае трое подростков изнасиловали пятиклассницу и сняли это на видео. В ноябре 2024 года один из подростков впервые склонил школьницу к сексу, засняв это на видео. В апреле 2025 года он начал шантажировать девочку записью. За отказ «оплатить» нераспространение видео подросток грозился повторно надругаться над потерпевшей. На следующий день он с товарищами по очереди изнасиловали пятиклассницу и выложили сделанные кадры в школьный чат.

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