Порномодель раскрыла причину госпитализации после секса с 583 мужчинами

Австралийская порномодель OnlyFans Анни Найт отрицает связь ее госпитализации с секс-марафоном, в ходе которого она занялась сексом с 583 мужчинами. Об этом сообщает E! News.

28-летняя Найт, которая попала в больницу сразу после шестичасового секс-марафона с фанатами, заявила, что проблемы со здоровьем появились еще до челленджа. «Я уже страдала от боли и кровотечений, потом на неделю стало легче, но после челленджа симптомы вернулись», — рассказала Найт в интервью. По ее словам, причиной могло стать обострение эндометриоза.

Эндометриоз — хроническое заболевание, при котором клетки эндометрия разрастаются за пределами матки, вызывая воспаление, боль и иногда бесплодие. По данным ВОЗ, им страдает каждая 10-я женщина репродуктивного возраста. Врачи подтвердили, что у Найт не было разрывов или повреждений вследствие сексуальной активности, а госпитализация потребовалась именно из-за гинекологической патологии.

Несмотря на госпитализацию, модель называет марафон «лучшим днем в жизни» и планирует новые подобные проекты. Эксперты предупреждают, что при эндометриозе интенсивная сексуальная активность может усугубить симптомы. «Физические нагрузки и давление на органы малого таза провоцируют кровотечения», — пояснила гинеколог Лора Бирн.

Ранее сообщалось, что скандальную порномодель Бонни Блю навсегда заблокировали на платформе OnlyFans. Причиной стал анонс ее нового секс-марафона, который она назвала «Контактным зоопарком».