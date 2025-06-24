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18:04, 24 июня 2025Россия

Появились подробности атаки ВСУ на Ульяновскую область

Губернатор Русских: В двух районах Ульяновской области отразили атаку дронов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В двух районах Ульяновской области отразили налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности атаки на российский регион появились в Telegram-канале губернатора Алексея Русских.

На данный момент на месте работают спецслужбы. По данным чиновника, при атаке беспилотников никто не пострадал, разрушений и повреждений имущества в населенных пунктах также не зафиксировали.

Русских также призвал жителей сохранять спокойствие. «Доверяйте только достоверным источникам информации», — написал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что во вторник, 24 июня, в течение двух часов ВСУ выпустили по шести регионам России 18 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов — семь — было сбито над территорией Воронежской области.

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