Правительство Омска отреагировало на скандал из-за Гогунского на Дне города

В Омске не стали отменять выступление Гогунского после его скандальных интервью

Министерство культуры Омской области не стало отменять выступление актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», которое должно пройти во время празднования Дня города Омска. Об этом сообщает aif.ru.

Местные жители выступали против приглашения Гогунского на праздник в качестве артиста после его скандальных интервью о женщинах и отношениях. Местный министр культуры Юрий Трофимов заявил, что в прошлом году жители были в восторге от номера актера.

«По отзывам прошлогоднее выступление Виталия публике понравилось. Там было много девушек и женщин, были положительные отклики. Поэтому в этом году его снова пригласили», — сообщил глава Минкульта.

Ранее исполнитель роли Кузи заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», а в противном случае должна «идти в сад».