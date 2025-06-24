Пригожин назвал ублюдком сжегшего российский паспорт певца

Продюсер Иосиф Пригожин назвал ублюдком певца Шарлота

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осудил певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт. Об этом он заявил в интервью блогеру Амирану Сардарову.

«Какой-то упырь... Петушара, извините за выражение. Ты какого хера паспорт сжег? Ты родился в этой стране, ублюдок!» — высказался Пригожин.

В июне 2023 года Эдуард Шарлот выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию. 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

27 декабря 2024 года Самарский облсуд приговорил певца, сжегшего российский паспорт и написавшего оскорбительный пост про патриарха Кирилла, к 5,5 года колонии. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды.