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15:01, 24 июня 2025Культура

Пригожин назвал ублюдком сжегшего российский паспорт певца

Продюсер Иосиф Пригожин назвал ублюдком певца Шарлота
Ольга Коровина

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осудил певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт. Об этом он заявил в интервью блогеру Амирану Сардарову.

«Какой-то упырь... Петушара, извините за выражение. Ты какого хера паспорт сжег? Ты родился в этой стране, ублюдок!» — высказался Пригожин.

В июне 2023 года Эдуард Шарлот выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию. 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

27 декабря 2024 года Самарский облсуд приговорил певца, сжегшего российский паспорт и написавшего оскорбительный пост про патриарха Кирилла, к 5,5 года колонии. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды.

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