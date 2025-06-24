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14:43, 24 июня 2025Экономика

Продажи новых машин в России заметно снизились

«Автостат»: Продажи новых машин в России упали до 91,2 тысячи штук в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам мая 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России вернулись на уровень ниже 100 тысяч единиц. Об этом заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, его слова приводит сайт организации.

За последний месяц весны в стране реализовали в общей сложности 91,2 тысячи новых автомобилей. Для сравнения, в апреле показатель находился на уровне в 102,1 тысячи единиц. Таким образом, за май совокупные продажи на внутреннем рынке просели на 10,9 тысячи.

В качестве одной из причин подобной динамики Удалов назвал меньшее количество рабочих дней в мае. Самой востребованной категорией машин у россиян за отчетный период оказались внедорожники и городские кроссоверы. На их долю пришлось в обще сложности две трети от суммарной реализации новых машин, заключил исполнительный директор агентства.

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За отчетный период заметно сократились и траты россиян на покупку автомобилей. По итогам мая показатель снизился на 12,5 процента в месячном и на 22,2 процента в годовом выражении. В последний весенний месяц россияне потратили на эти цели в общей сложности 285,2 миллиарда рублей.

Что касается дальнейших перспектив российского авторынка, то большинство экспертов прогнозируют резкое снижение реализации. По итогам этого года совокупные продажи новых машин в РФ могут упасть на 10-25 процентов. Аналитики же Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) допускают откат рынка в этому году до уровня девятилетней давности. На ситуацию будут оказывать давление общее удорожание новых авто в стране, удорожание займов на покупку машин на фоне высокой ключевой ставки, а также последствия регулярного повышения утилизационного сбора.

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