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18:37, 24 июня 2025Из жизни

Пропавшая без вести женщина сама сдалась полицейским спустя год после исчезновения

В США пропавшая без вести женщина сдалась полицейским спустя год
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Tori Milsak

Tori Milsak. Фото: Hot Springs Police Department

Жительница штата Арканзас, США, год считавшаяся пропавшей без вести, нашлась на заправочной станции. Об этом пишет People.

35-летнюю Тори Милсак последний раз видели 6 июня 2024 года в Хот-Спрингс, Арканзас. Спустя несколько недель семья так и не смогла связаться с ней и обратилась в полицию. Полицейские предположили, что женщина ушла из дома сама из-за психологических проблем.

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19 июня 2025 года Милсак пришла за заправку в городе Литл-Рок, расположенном в 88 километрах от Хот-Спрингс. Она сказала сотрудникам, что объявлена пропавшей, и попросила позвонить полицейским. Женщина добровольно сдалась правоохранителям, подтвердив версию о том, что сбежала сама. Полицейские подтвердили личность Милсак и взяли ее под стражу. Подробности ее исчезновения выясняются.

Ранее сообщалось, что торговец часами Rolex из Австралии пропал с деньгами клиентов и нашелся через год в Таиланде. Его сдала полицейским любовница.

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