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14:15, 26 мая 2025Из жизни

Торговец элитными часами исчез с деньгами клиентов и нашелся в другой стране через год

Торговец часами Rolex из Австралии украл у клиентов 40 миллионов рублей и сбежал
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jorge Silva / Reuters

Торговец часами Rolex из Австралии пропал с деньгами клиентов и нашелся через год в Таиланде. Об этом пишет News.com.au.

Ян Тилман владел магазином по продаже элитных часов франшизы WatchesRUs в Сиднее. В 2024 году салон неожиданно закрылся, а его хозяин исчез. При этом выяснилось, что он получил у множества клиентов деньги за часы Rolex, но так и не привез их. Его общий долг составил около 800 тысяч австралийских долларов (40 миллионов рублей).

Следователи считали, что Тилман сбежал в другую страну, например, в Объединенные Арабские Эмираты, однако в середине мая женщина, пожелавшая сохранить анонимность, сообщила, что он часто бывает в Таиланде. Женщина рассказала, что случайно познакомилась с бывшим торговцем часами в ночном клубе и некоторое время «находилась при нем по 24 часа в сутки». Более того, выяснилось, что мужчина прилетал в Сидней, чтобы повидаться с родителями.

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Когда любовница узнала о побеге Тилмана из Австралии, она потребовала объяснений. Мошенник прислал ей сообщение, в котором говорилось, что он «катается на своей Ferrari», а она может говорить все что угодно.

Кроме того, выяснилось, что некоторым клиентам Тилман продал поддельные часы Rolex еще в 2022 году. В итоге некоторым клиентам WatchesRUs вернули деньги, однако около 20 человек все еще пытаются добиться справедливости. В данный момент австралийская полиции все еще продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что в США мошенник украл два миллиарда рублей и попытался сбежать на подводном скутере. Мужчина похитил у инвесторов около 35 миллионов долларов.

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