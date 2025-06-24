Психолог раскрыла способ справиться с усталостью

Психолог Борьессон: Для избавления от усталости нужно ее оценить

Чтобы избавиться от усталости, в первую очередь нужно оценить ее уровень. Такой совет дала лайф-коуч, эксперт в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алена Борьессон в беседе с «Радио 1».

По словам психолога, об усталости мозга свидетельствует ряд симптомов. Человеку становится «лень думать», пропадает вдохновение. На уровень усталости могут повлиять возможность контролировать различные процессы и принимать решения, ощущение собственного значения и стресс на рабочем месте.

Борьессон отметила, что при сильном утомлении важно понять, что происходит внутри человека. «Нужно почувствовать на физиологическом уровне свою усталость и оценить ее от 0 до 10. Буквально описать все это. Дальше нужно принять решение передохнуть — дать системе перезагрузиться», — рекомендовала психолог.

Лайф-коуч подчеркнула, что взаимодействие с соцсетями забирает энергию и не считается отдыхом.

Ранее эксперты посоветовали грамотно распределять энергию в течение дня, чтобы побороть хроническую усталость. Также стоит отказаться от кофеина и использования смартфона перед сном, чтобы наладить режим.