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15:37, 24 июня 2025Среда обитания

Психолог раскрыла способ справиться с усталостью

Психолог Борьессон: Для избавления от усталости нужно ее оценить
Александра Качан (Редактор)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Чтобы избавиться от усталости, в первую очередь нужно оценить ее уровень. Такой совет дала лайф-коуч, эксперт в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алена Борьессон в беседе с «Радио 1».

По словам психолога, об усталости мозга свидетельствует ряд симптомов. Человеку становится «лень думать», пропадает вдохновение. На уровень усталости могут повлиять возможность контролировать различные процессы и принимать решения, ощущение собственного значения и стресс на рабочем месте.

Борьессон отметила, что при сильном утомлении важно понять, что происходит внутри человека. «Нужно почувствовать на физиологическом уровне свою усталость и оценить ее от 0 до 10. Буквально описать все это. Дальше нужно принять решение передохнуть — дать системе перезагрузиться», — рекомендовала психолог.

Лайф-коуч подчеркнула, что взаимодействие с соцсетями забирает энергию и не считается отдыхом.

Ранее эксперты посоветовали грамотно распределять энергию в течение дня, чтобы побороть хроническую усталость. Также стоит отказаться от кофеина и использования смартфона перед сном, чтобы наладить режим.

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