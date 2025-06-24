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05:36, 24 июня 2025Россия

Пушков оценил шансы конфликта Ирана и Израиля перерасти в третью мировую

Пушков: Конфликт Ирана и Израиля не приведет к третьей мировой войне
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Обострение ситуации на Ближнем Востоке не приведет к третьей мировой войне. Шансы на такое развитие событий из-за конфликта Ирана и Израиля оценил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Мировые войны отличались тем, что в них было вовлечено большое число государств с разных континентов, а также крупные вооруженные силы как минимум с двух сторон», — напомнил политик.

Он напомнил, что в Первую и Вторую мировые войны сражение происходило между коалициями стран, которые противостояли друг другу в Европе, Африке и Азии. Подобные симптомы не наблюдаются на Ближнем Востоке, «нет масштабных коалиций, изменился и характер войны».

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