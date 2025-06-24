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17:56, 24 июня 2025Силовые структуры

Работавшему в ДНР украинскому шпиону вынесли приговор

В ДНР работавшему на украинскую разведку местному жителю дали 12 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 12 годам строгого режима работавшего на украинские спецслужбы местного жителя Юлиана Белконя. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура ДНР.

Как установил суд, Белоконь с октября 2023 года собирал на территории российского региона информацию, интересовавшую его киевских кураторов. Шпион, в частности, собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и передавал их с помощью мессенджеров сотруднику украинской разведки.

Ранее в ДНР другой выполнивший задание украинский шпион попался при попытке пересечь российскую границу.

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