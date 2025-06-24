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19:57, 24 июня 2025Мир

Раскрыли подробности прекращения помощи США Украине

WP: После прекращения помощи США Украина продержится еще год
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

После прекращения помощи США Украина продержится еще год. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников НАТО.

«Украина испытает значительное истощение (...) Они будут сражаться из оборонительной позиции почти все время», — говорится в материале.

Как отметили собеседники издания, у Киева будет наблюдаться нехватка средств ПВО, танковых бригад и ракетных запасов, поэтому можно ожидать больше нормирования боеприпасов.

По информации других источников, в альянсе при этом не ожидают неминуемого коллапса линии фронта, поскольку Украина «сможет продержаться еще год».

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз интегрирует оборонную промышленность с Украиной так, как если бы страна была в ЕС. По ее словам, это будет хорошо для Киева.

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