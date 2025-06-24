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15:29, 24 июня 2025Культура

Раскрыт гонорар Муцениеце после развода с Прилучным

Продюсер Дворцов: Гонорар Муцениеце вырос до 500 тысяч рублей после развода
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Скандальный развод актрисы Агаты Муцениеце положительно повлиял на ее гонорары. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с Woman.ru.

Спикер подчеркнул, что артистка стала зарабатывать в разы больше после скандалов с бывшим супругом, актером Павлом Прилучным. В 2022 году Муцениеце сообщила, что получает 100 тысяч рублей за один съемочный день. Теперь же, по словам продюсера, сумма выросла в пять раз.

«Теперь эта сумма может быть и 500 тысяч рублей за смену и выше», — рассказал Дворцов.

Муцениеце и Прилучный официально оформили развод в 2020 году. В браке, который длился десять лет, родились двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее адвокат Прилучного Оксана Даниелова заявила, что беременность Муцениеце не имеет никакого отношения к уголовному делу в отношении нее. До этого стало известно, что актер решил добиться уголовной ответственности для бывшей жены и обвинил ее в клевете.

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