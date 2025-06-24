Влияние беременности Муцениеце на уголовное дело в отношении нее оценили

Адвокат Прилучного: Беременность Муцениеце не повлияет на дело о клевете

Беременность бывшей жены актера Павла Прилучного, актрисы Агаты Муцениеце не имеет никакого отношения к уголовному делу в отношении нее. Об этом заявила адвокат артиста Оксана Даниелова в беседе с KP.RU.

«И [положение актрисы] никак не может повлиять на его ход и реализацию как таковую. Дело в том, что и Агата Муцениеце, и ее адвокат преднамеренно и осознанно распространяли заведомо ложные сведения по обстоятельствам дела с [сыном артистов] Тимофеем и старательно делают это вплоть до настоящего времени», — заявила представительница Прилучного.

Юрист также добавила, что пока дело не будет передано в суд, она «эту историю никуда не отпустит».

Ранее Агата Муцениеце подтвердила беременность, опубликовав новые фотографии с округлившимся животом.

До этого стало известно, что Прилучный решил добиться уголовной ответственности для Муцениеце и обвинил мать двух своих детей в клевете.