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18:36, 24 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыт способ определить ожирение

Эндокринолог Яцишина: Ожирение диагностируют при индексе массы тела выше 30
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Европейского медицинского центра (ЕМС), врач высшей категории Ольга Яцишина раскрыла способ, с помощью которого можно диагностировать ожирение. Его доктор назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, ожирение диагностируется на основе индекса массы тела (ИМТ): если он выше 25, то это говорит о наличии лишнего веса. Если же ИМТ превышает 30, то диагностируется ожирение.

Кроме того, для его диагностики используют биоимпедансный анализ — исследование состава тела на специальном аппарате, которое помогает уточнить, сколько у человека висцерального жира.

Важным параметром является и расположение избыточной жировой ткани. Если она находится в области живота, то это так называемое абдоминальное, или центральное, ожирение. Именно этот тип ожирения требует обязательного лечения, потому что ассоциируется с высокими рисками осложнений. Самый простой метод определения этого фактора риска — измерение окружности талии. Для мужчин критическим значением является окружность живота в районе талии более 94 сантиметров, для женщин — более 80 сантиметров

Ольга Яцишинаврач-эндокринолог

Яцишина добавила, что для борьбы с ожирением врачи рекомендуют людям с лишним весом правильно питаться и заниматься спортом, а при необходимости проходить медикаментозное лечение и психотерапию. Бариатрическую операцию она назвала крайней мерой, применяемой в редких случаях.

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