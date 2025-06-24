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18:48, 24 июня 2025Ценности

Раскрыта стоимость роскошного образа стилиста Рогова

«Звездач»: Стоимость образа стилиста Рогова составила 1,268 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Раскрыта цена роскошного образа российского стилиста Александра Рогова. Соответствующий материал публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, один из нарядов модного эксперта стоит 1,268 миллиона рублей.

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Выяснилось, что цена цветной рубашки составила 131,5 тысячи рублей, коричневого пиджака — 210 тысяч рублей, а серых брюк — 153 тысячи рублей. Кроме того, внешний вид Рогова дополнила массивная черная сумка за 683 тысячи рублей и туфли за 89 тысяч рублей.

В мае также стала известна цена роскошного наряда Артемия Лебедева. Модные эксперты оценили образ звезды, состоящий из красного удлиненного пуховика ZNWR за 48 тысяч рублей и джинсов R13 за 86,4 тысячи рублей.

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