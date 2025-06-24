Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:56, 24 июня 2025Экономика

В запрет на вывоз риса из России внесли коррективы

Правительство России продлило запрет на экспорт риса-сырца до конца 2025 года
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Правительство РФ продлило срок действия введенного в 2022 году временного запрета на экспорт риса-сырца еще на полгода, до 31 декабря 2025-го. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукции», — заявили власти. Уточняется, что запрет не коснется поставок в государства-члены ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), Абхазию, Южную Осетию, а также оказания гуманитарной помощи и транзита через территорию России.

При этом в решение о временном в запрете внесены и коррективы. С учетом запросов со стороны стран-партнеров из-под действия временного ограничения решили исключить рис для посева, также готовится к подписанию постановление о тарифной квоте на вывоз отдельных видов обработанного риса и рисовой крупы, которые до 30 июня находятся под запретом.

Как ранее отмечали эксперты, планы по отмене запрета будут связаны с ремонтом Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубани, который, как ожидается, продлится как раз до конца 2025 года. От работы этого объекта зависит водоснабжение рисоводческих хозяйств Краснодарского края, их посевные площади.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    В Госдуме пошутили о Трампе и третьей мировой войне

    В России назвали три урока из войны Израиля и Ирана

    Стало известно об установлении полного контроля Россией над территорией ЛНР

    Следователи назвали вывозивших жителей Курской области из РФ командиров ВСУ

    Туристы устроили массовую драку и столкнули женщину в воду на отдыхе в Европе

    Обновленное мобильное приложение Газпромбанка стало доступно в AppStore

    Казахстан взял китайскую госкорпорацию в партнеры по добыче нефти

    На Украине назвали последствия перемирия США с Ираном

    Во ФСИН отреагировали на новость о переводе в СИЗО находкинского Чикатило

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости