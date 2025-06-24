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04:30, 24 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о связи сладких напитков с депрессией

Эндокринолог Бревнова: Сладкие напитки увеличивают риск депрессии
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Blake Wisz / Unsplash

Регулярное употребление сладких напитков увеличивает риск депрессии на 14 процентов, а употребление напитков с сахарозаменителями — на 23 процента, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» эндокринолог Александра Бревнова.

«Недавнее исследование, в котором участвовало более 180 тысяч человек, показало, что регулярное употребление сладких напитков в возрасте до 60 лет увеличивает риск депрессии на 14 прроцентов. А употребление напитков с искусственными сахарозаменителями ассоциировано с увеличением риска депрессии на 23 процента. Натуральные соки и кофе по результатам этого исследования показали связь с более низкой частотой тревожно-депрессивных расстройств в любом возрасте», — рассказала врач.

Сладкие напитки, как предупредила Бревнова, могут провоцировать и ряд других серьезных заболеваний, одним из которых является диабет 2-го типа. Также врач напомнила, что напитки с сахаром достаточно калорийны, и регулярное их употребление может незаметно привести к набору лишнего веса.

«Замена сахара на искусственные подсластители, хоть и снижает калорийность, может быть связана с другими негативными для здоровья последствиями. Доказана связь между подсластителями и нарушением микрофлоры кишечника, увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа, повышением риска тромбообразования и онкологических заболеваний», — добавила эндокринолог.

Ранее диетолог Алена Молчанова призвала не исключать сахар во время диеты. Она объяснила, что полностью убрать его из рациона не получится, а употребление 25-30 граммов в день соответствует здоровой норме ВОЗ.

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