Россиянам предсказали доллар по 105 рублей

ЕАБР: В 2026 году доллар может подорожать до 105 рублей

Несмотря на укрепление рубля в этом году, в следующем его может ждать значительное ослабление. Об этом предупредил Евразийский банк развития (ЕАБР). Прогнозы его аналитиков процитировало ТАСС.

По их мнению, устойчивость российской валюты в 2025-м была обеспечена тем, что в 2024 году инфляцию удалось довести до 5,8 процента, а экономика показала трехпроцентный рост. Однако в 2026 году на положении рубля скажутся такие риски, как высокая ключевая ставка и падение доходов от экспорта нефти в связи со снижением ее стоимости до 58-60 долларов за баррель. Еще один фактор — дефицит торгового баланса в 68 миллиардов долларов. В силу всех этих причин доллар в России может подорожать до 105 рублей.

Ранее сообщалось, что ЕАБР понизил прогноз по росту российского ВВП на 2025 год на 0,4 процентных пункта, до двух процентов. Кроме того, там полагают, что ключевая ставка Банка России не упадет ниже 10 процентов в ближайшие несколько лет.