Россиянам раскрыли важность летней обрезки винограда

Агроном Исполатов: Летняя обрезка винограда влияет на количество урожая

Обрезка винограда летом влияет на количество и качество урожая. Об этом KP.RU сообщил агроном Олег Исполатов.

«Для каждого сезона в уходе винограда важны разные способы обрезки. Весенняя обрезка — формирующая, она отвечает за гармонично развитый куст, с оптимальным для возраста растения плодовым звеном. Летняя в большей степени нормирующая», — пояснил специалист.

По его словам, без обрезки винограда можно не ждать крупных гроздьев и сладких ягод. Он добавил, что при этом важно соблюдать некоторые правила, чтобы не травмировать растение. Для этого обрезку делают поэтапно. В июне лучше всего избавиться от лишней поросли, в июле — удалить пасынки растения, а в августе — заняться прищипыванием молодых побегов. При этом Исполатов заметил, что виноградные усы можно не трогать, поскольку на урожай они никак не влияют.

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