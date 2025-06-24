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17:54, 24 июня 2025Экономика

Россияне будут платить за ЖКХ по-новому

Госдума приняла закон об изменении срока оплаты услуг ЖКХ
Мария Черкасова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Госдума приняла законопроект, который переносит предельный срок платы за коммунальные услуги с 10-го на 15-е число месяца. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги теперь будет вноситься ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Другие сроки самостоятельно договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья теперь назначать нельзя.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заверил, что из-за переноса даты оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с 10-го на 15-е число россиянам не поднимут оплату за услуги. Нововведение поможет снизить количество должников, поскольку платить теперь будет удобнее, заверил он.

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