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13:00, 24 июня 2025Экономика

Россияне стали чаще покупать люксовые иномарки с пробегом

«Автостат»: В мае россияне купили 234 подержанные люксовые иномарки
Кирилл Луцюк

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

В последний месяц весны 2025 года жители России купили 234 luxury-иномарки с пробегом. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Год назад этот показатель был на 29 процентов меньше. Однако по сравнению с апрелем этого года майские продажи просели на 7,5 процента.

На автомобили марки Bentley пришлось 32,5 процента от всех купленных в мае люксовых иномарок. Кроме того, россияне приобрели 47 автомобилей Rolls-Royce, 40 Lamborghini, 35 Maserati, 30 Ferrari и 6 Aston Martin.

В январе 2025 года самым продаваемым в России люксовым автомобилем оказался кроссовер Rolls-Royce Cullinan, который купили 11 раз. Также в тройке лидеров расположились кроссовер Lamborghini Urus и среднеразмерный кроссовер Bentley Bentayga.

В феврале 2025 года в России купили 176 подержанных автомобилей класса luxury, или на 32 процента больше, чем год назад. Самым популярным оказался Bentley.

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