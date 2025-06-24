Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:11, 24 июня 2025Россия

Россиянин стал жертвой удара ВСУ по гражданской машине

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ставшем жертвой удара БПЛА ВСУ мужчине
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В селе Байцуры Белгородской области мирный житель стал жертвой удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего россиянин получил несовместимые с жизнью травмы. Его супруга, находившаяся рядом, получила ранения лица и минно-взрывную травму. Женщину доставили в Центральную районную больницу, однако от госпитализации она отказалась.

Гладков выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким мужчины.

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать Подмосковье. Обломки сбитого дрона упали на жилой дом в Красногорске, в результате чего начался пожар. По данным властей, пострадали два человека. В сети также появились кадры с места происшествия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил Израилю

    Трамп нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана

    «Любопытная Варвара» попала в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Дачникам напомнили о важности регистрировать некоторые постройки

    Эндокринолог рассказала о лучшем времени для занятия спортом

    В России рабочие свинокомплекса спустились в заполненный отходами коллектор и не выжили

    Азиатская страна резко нарастила закупки российской водки

    Облачное хранилище Microsoft назвали черной дырой

    Путин высказался об обмене пленными с Украиной

    Из коммюнике НАТО исчезла Украина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости