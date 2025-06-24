Россиянин стал жертвой удара ВСУ по гражданской машине

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ставшем жертвой удара БПЛА ВСУ мужчине

В селе Байцуры Белгородской области мирный житель стал жертвой удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего россиянин получил несовместимые с жизнью травмы. Его супруга, находившаяся рядом, получила ранения лица и минно-взрывную травму. Женщину доставили в Центральную районную больницу, однако от госпитализации она отказалась.

Гладков выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким мужчины.

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать Подмосковье. Обломки сбитого дрона упали на жилой дом в Красногорске, в результате чего начался пожар. По данным властей, пострадали два человека. В сети также появились кадры с места происшествия.